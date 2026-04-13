Pack de 4 spots Myliving Runner + ampoules GU10 à couleur variable
Le prix du lot est de CHF 282.59, le prix des produits de ce lot vendus séparément est de CHF 313.99
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À propos du Pack de 4 spots Myliving Runner + ampoules GU10 à couleur variable
Sublimez votre décor avec le pack de 4 spots Philips Myliving Runner noirs, équipés d’ampoules Hue GU10 à couleur variable. Idéal pour tout intérieur contemporain.
- Variation de l'intensité lumineuse instantanée et sans fil
- Compatible avec le Bluetooth et le Hue Bridge
- Comprend des ampoules Hue et un luminaire
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8719514874572
Informations produit
- Spots plafond/mur Spot plafond/mur Runner 4 x
- 1
- Hue White and Color Ambiance GU10 - Spot connecté - (pack de 2)
- 2