Lampe murale Nightgale noire + une ampoule GU10 à lumière blanche
Le prix du lot est de CHF 68.14, le prix des produits de ce lot vendus séparément est de CHF 75.71
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À propos du Lampe murale Nightgale noire + une ampoule GU10 à lumière blanche
Sublimez votre décor avec la lampe murale Philips Nightingale noire, équipée d’une ampoule Hue GU10 à lumière blanche. Élégante et moderne.
- Variation de l'intensité lumineuse instantanée et sans fil
- Compatible avec le Bluetooth et le Hue Bridge
- Comprend des ampoules Hue et un luminaire
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8719514874640
Informations produit
- Luminaires extérieurs Applique murale Nightingale 35W GU10 sans ampoule
- 1
- Hue White GU10 - Spot connecté - (pack de 2)
- 1