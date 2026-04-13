Pack : ampoule Hue White ambiance GU10 + Hue Bridge
Le prix du lot est de CHF 144.00, le prix des produits de ce lot vendus séparément est de CHF 180.00
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À propos du Pack : ampoule Hue White ambiance GU10 + Hue Bridge
Déverrouillez l'ensemble des fonctionnalités de l'éclairage connecté. Grâce au Hue Bridge et des ampoules GU10, vous obtenez la bonne nuance de lumière blanche de chaud à froid à chaque moment de la journée.
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- Lumière blanche de chaud à froid
- Ajoutez jusqu'à 50 lumières
- Commande vocale, avec l'application ou les accessoires
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8719514871182
Informations produit
- Hue White Ambiance GU10 - Spot connecté - (pack de 2)
- 2
- Hue Hue Bridge
- 1
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