Pack : ampoule Hue White ambiance GU10 + Hue Bridge

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  • Livraison gratuite à partir de 50 CHF
  • Droit de retour de 30 jours & retour gratuit
  • Garantie 2 ans
  • Acheter maintenant & payer plus tard avec Klarna

À propos du Pack : ampoule Hue White ambiance GU10 + Hue Bridge

Déverrouillez l'ensemble des fonctionnalités de l'éclairage connecté. Grâce au Hue Bridge et des ampoules GU10, vous obtenez la bonne nuance de lumière blanche de chaud à froid à chaque moment de la journée.

  • Lumière blanche de chaud à froid
  • Ajoutez jusqu'à 50 lumières
  • Commande vocale, avec l'application ou les accessoires

Produits tendances

Kit de démarrage Essential : 4 ampoules connectées E27 (806 lm)

Kit de démarrage Essential : 4 ampoules connectées E27 (806 lm)

Jusqu’à 806 lumens
Lampe couleur Essential
Gradation faible à 2 %​
Hue Bridge inclus

CHF 140.00

Nouveau
Grand lampadaire Hue Play

Grand lampadaire Hue Play

Technologie RGBWWIC
Correspondance Chromasync
Simplicité
Synch. avec appli TV ou Sync box

CHF 150.00

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