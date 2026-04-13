Pack : ampoule Hue White ambiance GU10 + module d'interrupteur mural

Utilisez votre interrupteur mural actuel pour commander vos lumières intelligentes grâce au module d'interrupteur mural. De plus, grâce aux ampoules GU10, vous bénéficiez de la nuance parfaite de lumière blanche de chaud à froid.



Lumière blanche de chaud à froid

Connectez tous vos interrupteurs

Pont Hue Bridge requis