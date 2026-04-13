Pack : ampoule Hue White ambiance GU10 + module d'interrupteur mural
Le prix du lot est de CHF 85.50, le prix des produits de ce lot vendus séparément est de CHF 95.00
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À propos du Pack : ampoule Hue White ambiance GU10 + module d'interrupteur mural
Utilisez votre interrupteur mural actuel pour commander vos lumières intelligentes grâce au module d'interrupteur mural. De plus, grâce aux ampoules GU10, vous bénéficiez de la nuance parfaite de lumière blanche de chaud à froid.
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- Lumière blanche de chaud à froid
- Connectez tous vos interrupteurs
- Pont Hue Bridge requis
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8719514871205
Informations produit
- Hue White Ambiance GU10 - Spot connecté - (pack de 2)
- 1
- Hue Module d'interrupteur mural Philips Hue
- 1