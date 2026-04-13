Pack : Hue Play light bars + extension + Hue Bridge
Le prix du lot est de CHF 240.00, le prix des produits de ce lot vendus séparément est de CHF 300.00
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À propos du Pack : Hue Play light bars + extension + Hue Bridge
Déverrouillez l'ensemble des fonctionnalités d'éclairage connecté grâce au Hue Bridge. Placez ces Hue Play light bars en noir autour de votre système de home cinéma ou de votre espace de jeu afin d'optimiser votre expérience multimédia.
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- Lumière blanche et colorée
- Fait pour la télévision
- Commande vocale, avec l'application ou les accessoires
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8719514870819
Informations produit
- Hue White and Color Ambiance Hue Play pack x2
- 1
- Hue White and Color Ambiance Hue Play pack d’extension
- 1
- Hue Hue Bridge
- 1