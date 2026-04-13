Pack : applique murale extérieure Appear + détecteur extérieur

Éclairez votre pas de porte et votre jardin avec une paire d'appliques murales Appear en noir. Grâce au détecteur extérieur fourni, elles s'allument automatiquement pour vous accueillir, ainsi que vos invités, de la meilleure manière qui soit.



Lumière blanche et colorée

Lumière extérieure bidirectionnelle

Déclencher les lampes grâce au mouvement