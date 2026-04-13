Pack : applique murale extérieure Appear + détecteur extérieur

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Gros plan de l'avant de Pack: applique murale extérieure Appear + détecteur extérieur
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À propos du Pack : applique murale extérieure Appear + détecteur extérieur

Éclairez votre pas de porte et votre jardin avec une paire d'appliques murales Appear en noir. Grâce au détecteur extérieur fourni, elles s'allument automatiquement pour vous accueillir, ainsi que vos invités, de la meilleure manière qui soit.

  • Lumière blanche et colorée
  • Lumière extérieure bidirectionnelle
  • Déclencher les lampes grâce au mouvement
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