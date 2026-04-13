Pack : lampadaire Gradient Signe + Hue Bridge

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  • Droit de retour de 30 jours & retour gratuit
  • Garantie 2 ans
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À propos du Pack : lampadaire Gradient Signe + Hue Bridge

Créez une belle atmosphère en un instant. Le lampadaire Gradient Signe illumine le mur d'un mélange de couleurs différentes, alors que le Hue Bridge déverrouille l'ensemble des fonctions d'éclairage connecté.

  • Mélange la lumière blanche et colorée
  • Illumine le mur de lumière
  • Commande vocale, avec l'application ou les accessoires
  • Paypal
  • Payez avec Klarna
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