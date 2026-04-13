Pack : lampe à poser Gradient Signe + Hue Bridge
Le prix du lot est de CHF 289.75, le prix des produits de ce lot vendus séparément est de CHF 305.00
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À propos du Pack : lampe à poser Gradient Signe + Hue Bridge
Donnez le ton grâce à la lumière colorée. La lampe à poser Gradient Signe illumine le mur d'un mélange de couleurs différentes, alors que le Hue Bridge déverrouille l'ensemble des fonctions d'éclairage connecté.
- Mélange la lumière blanche et colorée
- Illumine le mur de lumière
- Commande vocale, avec l'application ou les accessoires
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8719514871298
Informations produit
- Hue White and Color Ambiance Lampe à poser Gradient Signe
- 1
- Hue Hue Bridge
- 1