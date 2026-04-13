Pack : lampe à poser Gradient Signe + Hue Bridge

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  • Garantie 2 ans
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À propos du Pack : lampe à poser Gradient Signe + Hue Bridge

Donnez le ton grâce à la lumière colorée. La lampe à poser Gradient Signe illumine le mur d'un mélange de couleurs différentes, alors que le Hue Bridge déverrouille l'ensemble des fonctions d'éclairage connecté.

  • Mélange la lumière blanche et colorée
  • Illumine le mur de lumière
  • Commande vocale, avec l'application ou les accessoires
  • Paypal
  • Payez avec Klarna
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