Perifo kit de base pour plafond, en L (2 suspensions, 1 barre lumineuse)

Ce kit d'éclairage sur rail pour plafond, de couleur noire, comprend deux suspensions, une barre lumineuse linéaire, trois rails de 1,5 mètre, un bloc d'alimentation qui se trouve entre deux rails et des connecteurs permettant de créer une forme en L orientée vers la droite.

2 pendants

490 lm @2700k each | 1 light bar

1700 lm @2700k | Takes up 39.4 wattage from power supply unit

324.3 cm x 153.2 cm

Conçu pour les plafonds

Comprend tout ce dont vous avez besoin