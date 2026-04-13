Perifo kit de base pour plafond, en L (2 suspensions, 1 barre lumineuse)

Ce kit d'éclairage sur rail pour plafond, de couleur blanche, comprend deux suspensions, une barre lumineuse linéaire, trois rails de 1,5 mètre, un bloc d'alimentation qui se trouve à l'extrémité de l'un des rails et des connecteurs permettant de créer une forme en L orientée vers la droite.

2 pendants

490 lm @2700k each | 1 light bar

1700 lm @2700k | Takes up 39.4 wattage from power supply unit

324.9 cm x 153.2 cm

Conçu pour les plafonds

Comprend tout ce dont vous avez besoin