Perifo kit de base pour plafond, en L (2 spots, 1 barre lumineuse)

Ce kit d'éclairage sur rail connecté pour plafond, de couleur noire, comprend deux spots cylindriques, une barre lumineuse linéaire, un rail de 1 mètre, deux rails de 1,5 mètre, un bloc d'alimentation qui se trouve entre deux rails et des connecteurs permettant de créer une forme en L orientée vers la gauche.

2 spots

490 lm @2700k each | 1 light bar

1700 lm @2700k | Takes up 39.6 wattage from power supply unit

324.3 cm x 103.2 cm

Conçu pour les plafonds

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