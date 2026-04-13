Perifo kit de base pour plafond, en L (3 suspensions)
Le prix actuel est CHF 850.00
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À propos du Perifo kit de base pour plafond, en L (3 suspensions)
Ce kit d'éclairage sur rail pour plafond, de couleur noire, comprend trois suspensions, trois rails de 1,5 mètre, un bloc d'alimentation qui se trouve entre deux rails et des connecteurs permettant de créer une forme en L orientée vers la droite.
- 3 pendants
- 490 lm @2700k each | Takes up 15.6 wattage from power supply unit
- 324.3 cm x 153.2 cm
- Conçu pour les plafonds
- Comprend tout ce dont vous avez besoin
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8719514872486
Informations produit
- Hue Bloc d'alimentation plafond 100 W 2 points Perifo
- 1
- Hue Rail Perifo 1,5 m
- 3
- Hue Connecteur d'angle extérieur Perifo
- 1
- Hue White and Color Ambiance Suspension cylindrique Perifo
- 3