Perifo kit de base pour plafond, en L (3 spots)
Le prix actuel est CHF 760.00
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À propos du Perifo kit de base pour plafond, en L (3 spots)
Ce kit d'éclairage sur rail connecté pour plafond, de couleur noire, comprend trois spots cylindriques, trois rails de 1,5 mètre, un bloc d'alimentation qui se trouve entre deux rails et des connecteurs permettant de créer une forme en L orientée vers la gauche.
- 3 spots
- 490 lm @2700 each | Takes up 15.9 wattage from power supply unit
- 324.3 cm x 153.2 cm
- Conçu pour les plafonds
- Comprend tout ce dont vous avez besoin
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8719514872080
Informations produit
- Hue Bloc d'alimentation plafond 100 W 2 points Perifo
- 1
- Hue Rail Perifo 1,5 m
- 3
- Hue Connecteur d'angle intérieur Perifo
- 1
- Hue White and Color Ambiance Spot cylindrique Perifo
- 3