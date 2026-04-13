Perifo kit de base pour plafond, en L (3 spots)

Ce kit d'éclairage sur rail connecté pour plafond, de couleur noire, comprend trois spots cylindriques, trois rails de 1,5 mètre, un bloc d'alimentation qui se trouve entre deux rails et des connecteurs permettant de créer une forme en L orientée vers la gauche.

3 spots

490 lm @2700 each | Takes up 15.9 wattage from power supply unit

324.3 cm x 153.2 cm

Conçu pour les plafonds

Comprend tout ce dont vous avez besoin