Perifo kit de base pour plafond, en L (3 spots)
Le prix actuel est CHF 700.00
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À propos du Perifo kit de base pour plafond, en L (3 spots)
Ce kit d'éclairage sur rail connecté pour plafond, de couleur blanche, comprend trois spots cylindriques, trois rails de 1 mètre, un bloc d'alimentation qui se trouve entre deux rails et des connecteurs permettant de créer une forme en L orientée vers la droite.
- 3 spots
- 490 lm @2700 each | Takes up 15.9 wattage from power supply unit
- 224.3 cm x 103.2 cm
- Conçu pour les plafonds
- Comprend tout ce dont vous avez besoin
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8719514872240
Informations produit
- Hue Bloc d'alimentation plafond 100 W 2 points Perifo
- 1
- Hue Rail Perifo 1 m
- 3
- Hue Connecteur d'angle extérieur Perifo
- 1
- Hue White and Color Ambiance Spot cylindrique Perifo
- 3