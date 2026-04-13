Perifo kit de base pour plafond, en L (3 spots)

Ce kit d'éclairage sur rail connecté pour plafond, de couleur blanche, comprend trois spots cylindriques, deux rails de 1,5 mètre, un bloc d'alimentation qui se trouve à l'extrémité de l'un des rails et des connecteurs permettant de créer un forme en L orientée vers la droite.

3 spots

490 lm @2700 each | Takes up 15.9 wattage from power supply unit

174.9 cm x 153.2 cm

Conçu pour les plafonds

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