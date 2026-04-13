Perifo kit de base pour plafond, en L (3 spots)

Ce kit d'éclairage sur rail connecté pour plafond, de couleur blanche, comprend trois spots cylindriques, trois rails de 1 mètre, un bloc d'alimentation qui se trouve entre deux rails et des connecteurs permettant de créer une forme en L orientée vers la gauche.

3 spots

490 lm @2700 each | Takes up 15.9 wattage from power supply unit

224.3 cm x 103.2 cm

Conçu pour les plafonds

Comprend tout ce dont vous avez besoin