Perifo kit de base pour plafond, en L (3 spots)

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Gros plan de l'avant de Perifo kit de base pour plafond, en L (3 spots)
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À propos du Perifo kit de base pour plafond, en L (3 spots)

Ce kit d'éclairage sur rail connecté pour plafond, de couleur blanche, comprend trois spots cylindriques, deux rails de 1,5 mètre, un bloc d'alimentation qui se trouve à l'extrémité de l'un des rails et des connecteurs permettant de créer un forme en L orientée vers la gauche.

  • 3 spots
  • 490 lm @2700 each | Takes up 15.9 wattage from power supply unit
  • 174.9 cm x 153.2 cm
  • Conçu pour les plafonds
  • Comprend tout ce dont vous avez besoin
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