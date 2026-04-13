Perifo kit de base pour plafond, en L (4 spots)
Le prix actuel est CHF 880.00
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À propos du Perifo kit de base pour plafond, en L (4 spots)
Ce kit d'éclairage sur rail connecté pour plafond, de couleur noire, comprend quatre spots cylindriques, deux rails de 1,5 mètre, un rail de 1 mètre, un bloc d'alimentation qui se trouve à l'extrémité de l'un des rails et des connecteurs permettant de créer un forme en L orientée vers la gauche
- 4 spots
- 490 lm @2700k each | Takes up 21.2 wattage from power supply unit
- 324.9 cm x 103.2 cm
- Conçu pour les plafonds
- Comprend tout ce dont vous avez besoin
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8719514872134
Informations produit
- Hue Bloc d'alimentation plafond Perifo 100 W 1 point
- 1
- Hue Rail Perifo 1,5 m
- 2
- Hue Rail Perifo 1 m
- 1
- Hue Connecteur droit Perifo
- 1
- Hue Connecteur d'angle intérieur Perifo
- 1
- Hue White and Color Ambiance Spot cylindrique Perifo
- 4