Perifo kit de base pour plafond, en L (4 spots)

Ce kit d'éclairage sur rail connecté pour plafond, de couleur blanche, comprend quatre spots cylindriques, quatre rails de 1 mètre, un bloc d'alimentation qui se trouve entre deux rails et des connecteurs permettant de créer une forme en L orientée vers la droite.

4 spots

490 lm @2700k each | Takes up 21.2 wattage from power supply unit

224.3 cm x 203.2 cm

Conçu pour les plafonds

Comprend tout ce dont vous avez besoin