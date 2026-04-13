Perifo kit de base pour mur, en L (2 spots)
Le prix actuel est CHF 600.00
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À propos du Perifo kit de base pour mur, en L (2 spots)
Ce kit d'éclairage sur rail mural, de couleur noire, comprend deux spots cylindriques, trois rails de 1 mètre, un bloc d'alimentation doté d'une fiche pour prise murale et des connecteurs permettant de créer une forme en L orientée vers la droite.
- 2 spots
- 490 lm @2700k each | Takes up 10.6 wattage from power supply unit
- 203.2 cm x 103.2 cm
- Conçu pour les murs
- Comprend tout ce dont vous avez besoin
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8719514873070
Informations produit
- Hue Bloc d'alimentation mural Perifo 100 W 1 point avec prise
- 1
- Hue Rail Perifo 1 m
- 3
- Hue Connecteur droit Perifo
- 1
- Hue Connecteur d'angle intérieur Perifo
- 1
- Hue White and Color Ambiance Spot cylindrique Perifo
- 2