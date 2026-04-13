Perifo kit de base pour mur, en L (2 spots)

Ce kit d'éclairage sur rail mural, de couleur blanche, comprend deux spots cylindriques, trois rails de 1 mètre, un bloc d'alimentation doté d'une fiche pour prise murale et des connecteurs permettant de créer une forme en L orientée vers la gauche.

2 spots

490 lm @2700k each | Takes up 10.6 wattage from power supply unit

203.2 cm x 103.2 cm

Conçu pour les murs

Comprend tout ce dont vous avez besoin