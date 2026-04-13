Perifo kit de base pour plafond, droit (1 barre lumineuse)

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Gros plan de l'avant de Perifo kit de base pour plafond, droit (1 barre lumineuse)
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À propos du Perifo kit de base pour plafond, droit (1 barre lumineuse)

Ce kit d'éclairage sur rail pour plafond, de couleur noire, comprend une barre lumineuse linéaire, un rail de 1,5 mètre, un rail de 0,5 mètre et un bloc d'alimentation qui se trouve entre les deux rails.

  • 1 light bar
  • 1700 lm @2700k | Takes up 29 wattage from power supply unit
  • 221.5 cm
  • Conçu pour les plafonds
  • Comprend tout ce dont vous avez besoin
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