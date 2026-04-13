Perifo kit de base pour plafond, droit (1 barre lumineuse)

Ce kit d'éclairage sur rail pour plafond, de couleur noire, comprend une barre lumineuse linéaire, un rail de 1,5 mètre, un rail de 0,5 mètre et un bloc d'alimentation qui se trouve entre les deux rails.

1 light bar

1700 lm @2700k | Takes up 29 wattage from power supply unit

221.5 cm

Conçu pour les plafonds

Comprend tout ce dont vous avez besoin