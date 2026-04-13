Perifo kit de base pour plafond, droit (1 barre lumineuse)
Le prix actuel est CHF 440.00
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À propos du Perifo kit de base pour plafond, droit (1 barre lumineuse)
Ce kit d'éclairage sur rail pour plafond, de couleur noire, comprend une barre lumineuse linéaire, un rail de 1,5 mètre, un rail de 0,5 mètre et un bloc d'alimentation qui se trouve entre les deux rails.
- 1 light bar
- 1700 lm @2700k | Takes up 29 wattage from power supply unit
- 221.5 cm
- Conçu pour les plafonds
- Comprend tout ce dont vous avez besoin
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8719514872721
Informations produit
- Hue Bloc d'alimentation plafond 100 W 2 points Perifo
- 1
- Hue Rail Perifo 1,5 m
- 1
- Hue Rail Perifo 0,5 m
- 1
- Hue White and Color Ambiance Barre lumineuse linéaire Perifo
- 1