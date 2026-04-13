Perifo kit de base pour plafond, droit (1 barre lumineuse)

Ce kit d'éclairage sur rail pour plafond, de couleur noire, comprend une barre lumineuse linéaire, deux rails de 1 mètre, un bloc d'alimentation qui se trouve à l'extrémité de l'un des rails et des connecteurs permettant de former une ligne droite.

1 light bar

1700 lm @2700k | Takes up 29 wattage from power supply unit

222.1 cm

Conçu pour les plafonds

Comprend tout ce dont vous avez besoin