Perifo kit de base pour plafond, droit (1 barre lumineuse)
Le prix actuel est CHF 500.00
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À propos du Perifo kit de base pour plafond, droit (1 barre lumineuse)
Ce kit d'éclairage sur rail pour plafond, de couleur noire, comprend une barre lumineuse linéaire, deux rails de 1,5 mètre, un bloc d'alimentation qui se trouve à l'extrémité de l'un des rails et des connecteurs permettant de former une ligne droite.
- 1 light bar
- 1700 lm @2700k | Takes up 29 wattage from power supply unit
- 322.1 cm
- Conçu pour les plafonds
- Comprend tout ce dont vous avez besoin
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8719514872752
Informations produit
- Hue Bloc d'alimentation plafond Perifo 100 W 1 point
- 1
- Hue Rail Perifo 1,5 m
- 2
- Hue Connecteur droit Perifo
- 1
- Hue White and Color Ambiance Barre lumineuse linéaire Perifo
- 1