Perifo kit de base pour plafond, droit (1 tube lumineux compact)

Ce kit d'éclairage sur rail pour plafond, de couleur noire, comprend un tube lumineux gradient compact, un rail de 1 mètre, un rail de 0,5 mètre, et un bloc d'alimentation qui se trouve entre les deux rails.

1 light tube compact

740 lm @2700k | Takes up 12 wattage from power supply unit

171.5 cm

Conçu pour les plafonds

Comprend tout ce dont vous avez besoin