Perifo kit de base pour plafond, droit (1 tube lumineux compact)
Le prix actuel est CHF 420.00
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À propos du Perifo kit de base pour plafond, droit (1 tube lumineux compact)
Ce kit d'éclairage sur rail pour plafond, de couleur noire, comprend un tube lumineux gradient compact, un rail de 1 mètre, un rail de 0,5 mètre, et un bloc d'alimentation qui se trouve entre les deux rails.
- 1 light tube compact
- 740 lm @2700k | Takes up 12 wattage from power supply unit
- 171.5 cm
- Conçu pour les plafonds
- Comprend tout ce dont vous avez besoin
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8719514872806
Informations produit
- Hue Bloc d'alimentation plafond 100 W 2 points Perifo
- 1
- Hue Rail Perifo 1 m
- 1
- Hue Rail Perifo 0,5 m
- 1
- Hue White and Color Ambiance Tube lumineux gradient compact Perifo
- 1