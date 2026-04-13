Perifo kit de base pour plafond, droit (1 tube lumineux compact)

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Gros plan de l'avant de Perifo kit de base pour plafond, droit (1 tube lumineux compact)
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À propos du Perifo kit de base pour plafond, droit (1 tube lumineux compact)

Ce kit d'éclairage sur rail pour plafond, de couleur noire, comprend un tube lumineux gradient compact, un rail de 1 mètre, un rail de 0,5 mètre, et un bloc d'alimentation qui se trouve entre les deux rails.

  • 1 light tube compact
  • 740 lm @2700k | Takes up 12 wattage from power supply unit
  • 171.5 cm
  • Conçu pour les plafonds
  • Comprend tout ce dont vous avez besoin
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