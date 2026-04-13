Perifo kit de base pour plafond, droit (1 tube lumineux de grande taille)

Ce kit d'éclairage sur rail pour plafond, de couleur noire, comprend un tube lumineux gradient de grande taille, deux rails de 1 mètre, un bloc d'alimentation qui se trouve à l'extrémité de l'un des rails et des connecteurs permettant de former une ligne droite.

1 light tube large

1840 lm @2700k | Takes up 29.5 wattage from power supply unit

222.1 cm

Conçu pour les plafonds

Comprend tout ce dont vous avez besoin