Perifo kit de base pour plafond, droit (1 tube lumineux de grande taille)
Le prix actuel est CHF 560.00
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À propos du Perifo kit de base pour plafond, droit (1 tube lumineux de grande taille)
Ce kit d'éclairage sur rail pour plafond, de couleur noire, comprend un tube lumineux gradient de grande taille, deux rails de 1 mètre, un bloc d'alimentation qui se trouve à l'extrémité de l'un des rails et des connecteurs permettant de former une ligne droite.
- 1 light tube large
- 1840 lm @2700k | Takes up 29.5 wattage from power supply unit
- 222.1 cm
- Conçu pour les plafonds
- Comprend tout ce dont vous avez besoin
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8719514872820
Informations produit
- Hue Bloc d'alimentation plafond Perifo 100 W 1 point
- 1
- Hue Rail Perifo 1 m
- 2
- Hue Connecteur droit Perifo
- 1
- Hue White and Color Ambiance Tube lumineux gradient large Perifo
- 1