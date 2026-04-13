Perifo kit de base pour plafond, droit (2 suspensions, 1 barre lumineuse)

Ce kit d'éclairage sur rail pour plafond, de couleur blanche, comprend une barre lumineuse linéaire, deux suspensions, un rail de 1,5 mètre, un rail de 1 mètre et un bloc d'alimentation qui se trouve entre les deux rails.

2 pendants

490 lm @2700k each | 1 light bar

1700 lm @2700k | Takes up 39.4 wattage from power supply unit

271.5 cm

Conçu pour les plafonds

Comprend tout ce dont vous avez besoin