Perifo kit de base pour plafond, droit (2 suspensions)

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Gros plan de l'avant de Perifo kit de base pour plafond, droit (2 suspensions)
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À propos du Perifo kit de base pour plafond, droit (2 suspensions)

Ce kit d'éclairage sur rail pour plafond, de couleur noire, comprend deux suspensions, deux rails de 0,5 mètre et un bloc d'alimentation qui se trouve entre les deux rails.

  • 2 pendants
  • 490 lm @2700k each | Takes up 10.4 wattage from power supply unit
  • 121.5 cm
  • Conçu pour les plafonds
  • Comprend tout ce dont vous avez besoin
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