Perifo kit de base pour plafond, droit (2 suspensions)

Ce kit d'éclairage sur rail pour plafond, de couleur noire, comprend deux suspensions, un rail de 1 mètre et un bloc d'alimentation qui se trouve à l'extrémité du rail.

2 pendants

490 lm @2700k each | Takes up 10.4 wattage from power supply unit

122.1 cm

Conçu pour les plafonds

Comprend tout ce dont vous avez besoin