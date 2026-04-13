Perifo kit de base pour plafond, droit (2 suspensions)

Ce kit d'éclairage sur rail pour plafond, de couleur noire, comprend deux suspensions, un rail de 1 mètre, un rail de 0,5 mètre et un bloc d'alimentation qui se trouve entre les deux rails.

2 pendants

490 lm @2700k each | Takes up 10.4 wattage from power supply unit

171.5 cm

Conçu pour les plafonds

Comprend tout ce dont vous avez besoin