Perifo kit de base pour plafond, droit (2 suspensions)

Ce kit d'éclairage sur rail pour plafond, de couleur noire, comprend deux suspensions, deux rails de 1 mètre, un bloc d'alimentation qui se trouve à l'extrémité de l'un des rails et des connecteurs permettant de former une ligne droite.

2 pendants

490 lm @2700k each | Takes up 10.4 wattage from power supply unit

222.1 cm

Conçu pour les plafonds

Comprend tout ce dont vous avez besoin