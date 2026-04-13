Perifo kit de base pour plafond, droit (2 suspensions)
Le prix actuel est CHF 500.00
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À propos du Perifo kit de base pour plafond, droit (2 suspensions)
Ce kit d'éclairage sur rail pour plafond, de couleur blanche, comprend deux suspensions, deux rails de 0,5 mètre et un bloc d'alimentation qui se trouve entre les deux rails.
- 2 pendants
- 490 lm @2700k each | Takes up 10.4 wattage from power supply unit
- 121.5 cm
- Conçu pour les plafonds
- Comprend tout ce dont vous avez besoin
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8719514872561
Informations produit
- Hue Bloc d'alimentation plafond 100 W 2 points Perifo
- 1
- Hue Rail Perifo 0,5 m
- 2
- Hue White and Color Ambiance Suspension cylindrique Perifo
- 2