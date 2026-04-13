Perifo kit de base pour plafond, droit (2 spots, 1 barre lumineuse)
Le prix actuel est CHF 700.00
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À propos du Perifo kit de base pour plafond, droit (2 spots, 1 barre lumineuse)
Ce kit d'éclairage sur rail connecté pour plafond, de couleur noire, comprend deux spots cylindriques, une barre lumineuse linéaire, un rail de 1,5 mètre, un rail de 1 mètre et un bloc d'alimentation qui se trouve entre les deux rails.
- 2 spots
- 490 lm @2700k each | 1 light bar
- 1700 lm @2700k | Takes up 39.6 wattage from power supply unit
- 271.5 cm
- Conçu pour les plafonds
- Comprend tout ce dont vous avez besoin
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8719514871939
Informations produit
- Hue Bloc d'alimentation plafond 100 W 2 points Perifo
- 1
- Hue Rail Perifo 1,5 m
- 1
- Hue Rail Perifo 1 m
- 1
- Hue White and Color Ambiance Spot cylindrique Perifo
- 2
- Hue White and Color Ambiance Barre lumineuse linéaire Perifo
- 1