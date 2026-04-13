Perifo kit de base pour plafond, droit (2 spots, 1 barre lumineuse)

Ce kit d'éclairage sur rail connecté pour plafond, de couleur noire, comprend deux spots cylindriques, une barre lumineuse linéaire, un rail de 1,5 mètre, un rail de 1 mètre, un bloc d'alimentation qui se trouve à l'extrémité de l'un des rails et des connecteurs permettant de former une ligne droite.

2 spots

490 lm @2700k each | 1 light bar

1700 lm @2700k | Takes up 39.6 wattage from power supply unit

272.1 cm

Conçu pour les plafonds

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