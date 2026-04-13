Perifo kit de base pour plafond, droit (2 spots, 2 suspensions)

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Gros plan de l'avant de Perifo kit de base pour plafond, droit (2 spots, 2 suspensions)
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À propos du Perifo kit de base pour plafond, droit (2 spots, 2 suspensions)

Ce kit d'éclairage sur rail pour plafond, de couleur noire, comprend deux spots cylindriques, deux suspensions, deux rails de 1 mètre, un bloc d'alimentation qui se trouve à l'extrémité de l'un des rails et des connecteurs permettant de former une ligne droite.

  • 2 spots
  • 490 lm @2700k each | 2 pendants
  • 490 lm @2700K each | Takes up 21 wattage from power supply unit
  • 222.1 cm
  • Conçu pour les plafonds
  • Comprend tout ce dont vous avez besoin
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