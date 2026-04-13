Perifo kit de base pour plafond, droit (2 spots, 2 suspensions)
Le prix actuel est CHF 780.00
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À propos du Perifo kit de base pour plafond, droit (2 spots, 2 suspensions)
Ce kit d'éclairage sur rail pour plafond, de couleur blanche, comprend deux spots cylindriques, deux suspensions, deux rails de 1 mètre et un bloc d'alimentation qui se trouve entre les deux rails.
- 2 spots
- 490 lm @2700k each | 2 pendants
- 490 lm @2700k each | Takes up 21 wattage from power supply unit
- 221.5 cm
- Conçu pour les plafonds
- Comprend tout ce dont vous avez besoin
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8719514872189
Informations produit
- Hue Bloc d'alimentation plafond 100 W 2 points Perifo
- 1
- Hue Rail Perifo 1 m
- 2
- Hue White and Color Ambiance Spot cylindrique Perifo
- 2
- Hue White and Color Ambiance Suspension cylindrique Perifo
- 2