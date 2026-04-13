Perifo kit de base pour plafond, droit (3 spots)

Ce kit d'éclairage sur rail pour plafond, de couleur noire, comprend trois spots cylindriques, un rail de 1,5 mètre et un bloc d'alimentation qui se trouve à l'extrémité du rail.

3 spots

490 lm @2700 each | Takes up 15.9 wattage from power supply unit

171.5 cm

Conçu pour les plafonds

Comprend tout ce dont vous avez besoin