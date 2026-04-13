Perifo kit de base pour plafond, droit (3 spots)

Ce kit d'éclairage sur rail pour plafond, de couleur noire, comprend trois spots cylindriques, deux rails de 1,5 mètre, un bloc d'alimentation qui se trouve à l'extrémité de l'un des rails et des connecteurs permettant de former une ligne droite.

3 spots

490 lm @2700 each | Takes up 15.9 wattage from power supply unit

322.1 cm

Conçu pour les plafonds

Comprend tout ce dont vous avez besoin