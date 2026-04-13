Perifo kit de base pour plafond, droit (3 spots)
Le prix actuel est CHF 550.00
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À propos du Perifo kit de base pour plafond, droit (3 spots)
Ce kit d'éclairage sur rail pour plafond, de couleur blanche, comprend trois spots cylindriques, un rail de 1,5 mètre et un bloc d'alimentation qui se trouve à l'extrémité du rail.
- 3 spots
- 490 lm @2700 each | Takes up 15.9 wattage from power supply unit
- 172.1 cm
- Conçu pour les plafonds
- Comprend tout ce dont vous avez besoin
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8719514872172
Informations produit
- Hue Bloc d'alimentation plafond Perifo 100 W 1 point
- 1
- Hue Rail Perifo 1,5 m
- 1
- Hue White and Color Ambiance Spot cylindrique Perifo
- 3