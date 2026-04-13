Perifo kit de base pour plafond, droit (3 spots)

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Gros plan de l'avant de Perifo kit de base pour plafond, droit (3 spots)
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À propos du Perifo kit de base pour plafond, droit (3 spots)

Ce kit d'éclairage sur rail pour plafond, de couleur blanche, comprend trois spots cylindriques, deux rails de 1,5 mètre, un bloc d'alimentation qui se trouve à l'extrémité de l'un des rails et des connecteurs permettant de former une ligne droite.

  • 3 spots
  • 490 lm @2700 each | Takes up 15.9 wattage from power supply unit
  • 322.1 cm
  • Conçu pour les plafonds
  • Comprend tout ce dont vous avez besoin
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