Perifo kit de base pour mur, droit (1 spot, 1 tube lumineux compact)

Exclusif
Gros plan de l'avant de Perifo kit de base pour mur, droit (1 spot, 1 tube lumineux compact)
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À propos du Perifo kit de base pour mur, droit (1 spot, 1 tube lumineux compact)

Ce kit d'éclairage sur rail mural, de couleur blanche, comprend un tube lumineux gradient compact, un spot cylindrique, un rail de 1,5 mètre et un bloc d'alimentation doté d'une fiche pour prise murale.

  • 1 spot
  • 490 lm @2700k | 1 light tube compact
  • 740 lm @2700k | Takes up 17.3 wattage from power supply unit
  • 150.4 cm
  • Conçu pour les murs
  • Comprend tout ce dont vous avez besoin
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