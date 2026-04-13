Perifo kit de base pour mur, droit (1 spot, 1 tube lumineux compact)
Le prix actuel est CHF 510.00
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À propos du Perifo kit de base pour mur, droit (1 spot, 1 tube lumineux compact)
Ce kit d'éclairage sur rail mural, de couleur blanche, comprend un tube lumineux gradient compact, un spot cylindrique, un rail de 1,5 mètre et un bloc d'alimentation doté d'une fiche pour prise murale.
- 1 spot
- 490 lm @2700k | 1 light tube compact
- 740 lm @2700k | Takes up 17.3 wattage from power supply unit
- 150.4 cm
- Conçu pour les murs
- Comprend tout ce dont vous avez besoin
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8719514873100
Informations produit
- Hue Bloc d'alimentation mural Perifo 100 W 1 point avec prise
- 1
- Hue Rail Perifo 1,5 m
- 1
- Hue White and Color Ambiance Spot cylindrique Perifo
- 1
- Hue White and Color Ambiance Tube lumineux gradient compact Perifo
- 1