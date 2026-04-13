Perifo kit de base pour mur, droit (1 spot, 1 tube lumineux de grande taille)

Exclusif
Gros plan de l'avant de Perifo kit de base pour mur, droit (1 spot, 1 tube lumineux de grande taille)
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À propos du Perifo kit de base pour mur, droit (1 spot, 1 tube lumineux de grande taille)

Ce kit d'éclairage sur rail mural, de couleur noire, comprend un tube lumineux gradient de grande taille, un spot cylindrique, deux rails de 1 mètre, un bloc d'alimentation doté d'une fiche pour prise murale et des connecteurs permettant de former une ligne droite.

  • 1 spot
  • 490 lm @2700k | 1 light tube large
  • 1840 lm @2700k | Takes up 34.8 wattage from power supply unit
  • 200.4 cm
  • Conçu pour les murs
  • Comprend tout ce dont vous avez besoin
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