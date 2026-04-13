Perifo kit de base pour mur, droit (1 spot, 1 tube lumineux de grande taille)
Le prix actuel est CHF 680.00
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À propos du Perifo kit de base pour mur, droit (1 spot, 1 tube lumineux de grande taille)
Ce kit d'éclairage sur rail mural, de couleur blanche, comprend un tube lumineux gradient de grande taille, un spot cylindrique, deux rails de 1 mètre, un bloc d'alimentation doté d'une fiche pour prise murale et des connecteurs permettant de former une ligne droite.
- 1 spot
- 490 lm @2700k | 1 light tube large
- 1840 lm @2700k | Takes up 34.8 wattage from power supply unit
- 200.4 cm
- Conçu pour les murs
- Comprend tout ce dont vous avez besoin
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8719514873117
Informations produit
- Hue Bloc d'alimentation mural Perifo 100 W 1 point avec prise
- 1
- Hue Rail Perifo 1 m
- 2
- Hue Connecteur droit Perifo
- 1
- Hue White and Color Ambiance Spot cylindrique Perifo
- 1
- Hue White and Color Ambiance Tube lumineux gradient large Perifo
- 1