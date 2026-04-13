Perifo kit de base pour mur, droit (1 spot)

Exclusif
Gros plan de l'avant de Perifo kit de base pour mur, droit (1 spot)
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À propos du Perifo kit de base pour mur, droit (1 spot)

Ce kit d'éclairage sur rail mural, de couleur noire, comprend un spot cylindrique, un rail de 1 mètre et un bloc d'alimentation doté d'une fiche pour prise murale.

  • 1 spot
  • 490 lm @2700k | Takes up 5.3 wattage from power supply unit
  • 100.4 cm
  • Conçu pour les murs
  • Comprend tout ce dont vous avez besoin
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