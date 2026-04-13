Perifo kit de base pour mur, droit (2 spots)
Le prix actuel est CHF 430.00
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À propos du Perifo kit de base pour mur, droit (2 spots)
Ce kit d'éclairage sur rail mural, de couleur noire, comprend deux spots cylindriques, un rail de 1,5 mètre et un bloc d'alimentation doté d'une fiche pour prise murale.
- 2 spots
- 490 lm @2700k each | Takes up 10.6 wattage from power supply unit
- 150.4 cm
- Conçu pour les murs
- Comprend tout ce dont vous avez besoin
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8719514873049
Informations produit
- Hue Bloc d'alimentation mural Perifo 100 W 1 point avec prise
- 1
- Hue Rail Perifo 1,5 m
- 1
- Hue White and Color Ambiance Spot cylindrique Perifo
- 2