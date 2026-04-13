Perifo kit de base pour mur, droit (2 spots)

Exclusif
Gros plan de l'avant de Perifo kit de base pour mur, droit (2 spots)
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À propos du Perifo kit de base pour mur, droit (2 spots)

Ce kit d'éclairage sur rail mural, de couleur noire, comprend deux spots cylindriques, un rail de 1,5 mètre et un bloc d'alimentation doté d'une fiche pour prise murale.

  • 2 spots
  • 490 lm @2700k each | Takes up 10.6 wattage from power supply unit
  • 150.4 cm
  • Conçu pour les murs
  • Comprend tout ce dont vous avez besoin
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