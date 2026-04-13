Pack de 3 spots Pongee blancs + ampoules GU10 à couleur variable
Le prix du lot est de CHF 184.60, le prix des produits de ce lot vendus séparément est de CHF 205.11
Le prix du lot est de CHF 184.60, le prix des produits de ce lot vendus séparément est de CHF 205.11
Promotion
En stock
- Livraison gratuite à partir de 50 CHF
- Droit de retour de 30 jours & retour gratuit
- Garantie 2 ans
- Acheter maintenant & payer plus tard avec Klarna
À propos du Pack de 3 spots Pongee blancs + ampoules GU10 à couleur variable
Illuminez votre maison avec le pack de 3 spots Philips Pongee blancs, équipés d’ampoules Hue GU10 à couleur variable. Élégant et efficace.
- Variation de l'intensité lumineuse instantanée et sans fil
- Compatible avec le Bluetooth et le Hue Bridge
- Comprend des ampoules Hue et un luminaire
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8719514874541
Informations produit
- Spots plafond/mur Spot plafond/mur Pongee 3 x
- 1
- Hue White and Color Ambiance GU10 - Spot connecté - (pack de 3)
- 1