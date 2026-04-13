Spot lumineux Puled noir + une ampoule GU10 à couleur variable
Le prix du lot est de CHF 99.10, le prix des produits de ce lot vendus séparément est de CHF 110.11
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À propos du Spot lumineux Puled noir + une ampoule GU10 à couleur variable
Illuminez votre espace avec le spot Philips Puled noir, équipé d’une ampoule Hue GU10 à couleurs vives. Compact et éclatant.
- Variation de l'intensité lumineuse instantanée et sans fil
- Compatible avec le Bluetooth et le Hue Bridge
- Comprend des ampoules Hue et un luminaire
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 8719514874626
Informations produit
- myGarden Spots au sol/piquets Puled 4,6W GU10
- 1
- Hue White and Color Ambiance GU10 - Spots connectés
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