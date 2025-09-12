Le ruban LED Hue Essential est un moyen simple et accessible d'apporter un éclairage décoratif à n'importe quel espace intérieur sans compromettre la qualité de la lumière. Le ruban LED Essential crée une ambiance agréable en habillant les murs d'un dégradé de lumière colorée qui s'adapte à toutes les humeurs et toutes les occasions. Installez et dissimulez facilement le ruban LED derrière un téléviseur, sous des étagères ou derrière des meubles de chambre à coucher. Personnalisez le ruban LED en le découpant pour l'adapter parfaitement à n'importe quel espace. Entrez dans l'univers de l'éclairage connecté Hue : contrôlez vos lampes avec l'application Hue ou à l'aide d'un assistant vocal, configurez des automatisations et faites votre choix parmi des dizaines de scénarios de lumière.