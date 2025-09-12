Ruban LED Hue Essential 5 m
Le ruban LED Hue Essential est un moyen simple et accessible d'apporter un éclairage décoratif à n'importe quel espace intérieur sans compromettre la qualité de la lumière. Le ruban LED Essential crée une ambiance agréable en habillant les murs d'un dégradé de lumière colorée qui s'adapte à toutes les humeurs et toutes les occasions. Installez et dissimulez facilement le ruban LED derrière un téléviseur, sous des étagères ou derrière des meubles de chambre à coucher. Personnalisez le ruban LED en le découpant pour l'adapter parfaitement à n'importe quel espace. Entrez dans l'univers de l'éclairage connecté Hue : contrôlez vos lampes avec l'application Hue ou à l'aide d'un assistant vocal, configurez des automatisations et faites votre choix parmi des dizaines de scénarios de lumière.
Points forts du produit
- Scénarios et effets personnalisables
- Technologie RGBIC
- Découpez-le pour l'adapter à tout espace
- Débloquez toutes les fonctionnalités avec Hue Bridge
- Application et commande vocale
Prêt(e) à vous immerger dans le monde passionnant de l'éclairage connecté Hue ? La gamme Essential de rubans LED offre un moyen simple, abordable et ludique de découvrir l'écosystème Hue. Que vous souhaitiez introduire un éclairage d'ambiance décoratif dans une seule pièce ou dans toute votre maison, les rubans LED Hue Essential regorgent de fonctionnalités conçues pour sublimer n'importe quel espace grâce à des couleurs, des scénarios et des effets ludiques qui combinent également des néons. La gamme Essential est rapide et facile à installer. Téléchargez l'application Hue intuitive pour commander et personnaliser votre éclairage. Les rubans LED Essential sont également compatibles avec les produits avancés Hue pour vous permettre de passer au niveau supérieur lorsque vous serez prêt(e).
Donnez vie à votre intérieur grâce à des millions de couleurs, parfaites pour créer l'ambiance idéale en toute occasion. Que vous souhaitiez créer une ambiance festive, conviviale ou simplement relaxante, les rubans LED Hue Essential sont la solution idéale pour transformer n'importe quelle pièce grâce à leurs superbes effets d'éclairage mural rasant. Vous avez envie de créativité ? Passez à la vitesse supérieure et utilisez des rubans LED en éclairage direct. Les effets de lumière néon sont une façon accrocheuse d'encadrer les miroirs, de mettre en valeur les meubles, ou même de créer des formes pour faire de l'art mural personnalisé. Que ce soit pour se détendre ou faire la fête, les rubans LED Hue Essential créent l'ambiance parfaite pour chaque instant.
Les rubans LED Hue Essential offrent bien plus qu'un simple éclairage ; ils transforment votre espace en une toile lumineuse animée et personnalisable. Découvrez la galerie de scénarios dans l'application Hue, où vous trouverez une collection sélectionnée de scénarios de lumière colorés et thématiques conçus pour s'adapter à toutes les ambiances. De la chaleur apaisante d'un coucher de soleil dans la savane aux pastels animés de Cancun, il existe un scénario pour chaque moment. Sélectionnez un scénario prédéfini qui correspond à votre humeur, créez le vôtre ou plongez-vous dans des effets dynamiques tels que le scintillement des étoiles ou la lueur réconfortante d'un feu de cheminée. Quelle que soit votre humeur, les rubans LED Essential laissent libre cours à votre imagination !
Les Hue Bridge et Bridge Pro vous permettent de bénéficier d'un ensemble complet de fonctions avancées d'éclairage connecté. Les fonctions incluent notamment des effets de lumière originaux, un éclairage immersif synchronisé avec vos systèmes de divertissement, l'intégration de la sécurité Hue Secure pour la maison avec des lampes et caméras, la commande vocale à l'aide d'assistants vocaux et de nombreuses automatisations connectées. Le Bridge Pro est notre hub d'éclairage connecté le plus avancé : il est plus rapide, prend en charge davantage de lampes et d'accessoires, offre plus de fonctionnalités. L'application Hue primée est le moyen le plus intuitif et complet d'organiser, de commander et de personnaliser tous vos rubans LED Hue Essential et tous les autres produits Hue que vous ajouterez à votre installation par la suite.
Spécifications
Design et finition
Couleur
Multicolore
Couleur(s)
multi
Matériaux
Silicone